Civica | Celli | bene proposte Pd | strategiche per Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021)– “lesullo Sport presentate oggi dal Partito Democratico. Un miliardo per la ripartenza sotto forma di voucher per associazioni e famiglie, tutela dei lavoratori sportivi, rilancio dello sport di base e dello sport scolastico, incentivi fiscali e credito di imposta sono alcune dellepresentate in una conferenza stampa dal segretario nazionale Enrico Letta, dal vicesegretario Giuseppe Provenzano, dal responsabile dello Sport per il Pd Mauro Berruto e da Sandra Zampa, responsabile Salute. Temi importanti per favorire l’attivita’ sportiva e per sostenere la ripartenza di un settore strategico per la salute e ilssere delle persone anche e soprattutto nella nostra citta’”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della ListaRTR, Svetlana ...