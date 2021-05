Calcio: Van Dijk rinuncia agli Europei 'È la decisione più giusta' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il difensore olandese è fuori da ottobre per la rottura del crociato anteriore LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Virgil van Dijk getta la spugna: ai prossimi Europei non ci sarà. Lontano dai campi dal 17 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il difensore olandese è fuori da ottobre per la rottura del crociato anteriore LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Virgil vangetta la spugna: ai prossiminon ci sarà. Lontano dai campi dal 17 ...

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Olanda, ufficiale: Virgil #VanDijk non andrà ad #EURO2020: 'Fisicamente sento che è la decisione giusta' - RaiSport : #Calcio irgil #VanDijk getta la spugna: ai prossimi #Europei non ci sarà. Leggi la notizia?? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Liverpool, Van Dijk annuncia: 'Sto meglio ma non andrò agli Europei con l'Olanda' - sportface2016 : #Olanda, ufficiale: Virgil #VanDijk non andrà ad #EURO2020: 'Fisicamente sento che è la decisione giusta' - JJMont3ro : @tommcherubini @RadioRossonera @EnriBoiani @_BeatriceSarti Lo sai che sono appassionato del Calcio! E amante del Milan di Van Basten -