Buone pratiche per il passaggio alla mobilità elettrica nelle città

Le città e la qualità dell'aria sono i veri alleati dell'auto elettrica. Lo rivela chiaramente la recentissima quarta edizione del rapporto "Mobilitaria – Politiche di mobilità e qualità dell'aria nelle città italiane 2021", curato da Kyoto Club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Cnr. I ricercatori hanno studiato i Piani urbani per la mobilità sostenibile delle 14 città metropolitane italiane e di altre 22 città di medie dimensioni, evidenziando un elemento dominante: la previsione nel brevissimo termine di nuove Zone 30 e di Zone ad accesso limitato ai soli veicoli a basso impatto ambientale. Insomma, le città sono destinate a cambiare rapidamente il modo in cui concedono spazio alle auto.

