Beautiful, trama 12 maggio 2021: la felicità di Ridge

trama Beautiful 12 maggio 2021 con un padre orgoglioso e uno che invece sfrutta il figlio per arrivare al suo intento. Che cosa sta per accadere a Los Angeles?

La reazione alla proposta di matrimonio

La nuova puntata Beautiful 12 maggio 2021 è ricca di colpi di scena con una netta divisione da parte della famiglia, tra chi è contento delle varie novità e chi invece non capisce come tutto questo sia potuto accadere. La cena organizzata da Thomas ha avuto l'effetto sperato puntando all'effetto sorpresa. Il Forrester infatti ha chiesto a Zoe di diventare sua moglie lasciando i protagonisti della soap completamente senza parole. Il più spaventato di tutti è il piccolo Douglas che ha ripudiato Zoe chiedendo a Hope di salvarlo sposando lei il padre. Una proposta romantica ...

