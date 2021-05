Autostrade per l’Italia, trimestre sconta ancora restrizioni mobilità (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Autostrade per l’Italia, nel 1° trimestre, sconta ancora gli effetti della ridotta mobilità interregionale, a causa della seconda ondata della pandemia di Covid-19, che ha avuto un impatto sui ricavi da pedaggio. Prosegue intanto l’attuazione del Piano industriale, che nei prossimi anni trasformerà ASPI in un gruppo integrato focalizzato sulla mobilità sostenibile, sull’innovazione tecnologica e sui servizi digitali avanzati per il mondo dei trasporti. Un Piano che prevede un importante programma di investimenti e interventi di ammodernamento della rete per estenderne la vita utile; questi ultimi, nel primo trimestre 2021, hanno presentato un significativo incremento rispetto allo stesso periodo del 2020. I dati del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –per, nel 1°gli effetti della ridottainterregionale, a causa della seconda ondata della pandemia di Covid-19, che ha avuto un impatto sui ricavi da pedaggio. Prosegue intanto l’attuazione del Piano industriale, che nei prossimi anni trasformerà ASPI in un gruppo integrato focalizzato sullasostenibile, sull’innovazione tecnologica e sui servizi digitali avanzati per il mondo dei trasporti. Un Piano che prevede un importante programma di investimenti e interventi di ammodernamento della rete per estenderne la vita utile; questi ultimi, nel primo2021, hanno presentato un significativo incremento rispetto allo stesso periodo del 2020. I dati del ...

