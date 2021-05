Amici 20, la coach Lorella Cuccarini verrà riconfermata? Le dichiarazioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorella Cuccarini AD Amici 2021? La celebre Lorella Cuccarini è una new entry all’interno del cast di Amici 20. Per lei questa edizione è stata la prima come coach dei concorrenti della categoria ballo. Sarà riconfermata per la prossima ventunesima edizione? IL VINCITORE MORALE DELLA Cuccarini A pochi giorni dalla puntata della semifinale di Amici 20 e ad un passo dalla diretta della finale, Lorella Cuccarini ha ben deciso di fare quattro chiacchiere con i suoi fan nel suo account personale del social network Instagram. In questa occasione si è un po’ confidata. Ha voluto rivelare anche il suo vincitore morale che per l’appunto, è già stato eliminato, ossia Tancredi. Anche lui è stato ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)AD2021? La celebreè una new entry all’interno del cast di20. Per lei questa edizione è stata la prima comedei concorrenti della categoria ballo. Saràper la prossima ventunesima edizione? IL VINCITORE MORALE DELLAA pochi giorni dalla puntata della semifinale di20 e ad un passo dalla diretta della finale,ha ben deciso di fare quattro chiacchiere con i suoi fan nel suo account personale del social network Instagram. In questa occasione si è un po’ confidata. Ha voluto rivelare anche il suo vincitore morale che per l’appunto, è già stato eliminato, ossia Tancredi. Anche lui è stato ...

