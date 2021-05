Achille Costacurta picchiato dalla Polizia | il VIDEO denuncia spiazza il web

(Di mercoledì 12 maggio 2021), figlio dell’ex difensore del Milan ha pubblicato sul suo profilo una pesantecontro la. Ecco cosa è successo. Parole dure quelle pubblicate dal figlio di Alessandro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

FBiasin : Achille #Costacurta contro la polizia: 'Mi hanno picchiato e perforato un timpano solo per averli chiamati sbirrazz… - smilypapiking : RT @ilriformista: Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy, denuncia di esser stato picchiato da almeno 4-5 agenti di polizia ch… - ilriformista : Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy, denuncia di esser stato picchiato da almeno 4-5 agenti di poli… - zazoomblog : Costacurta il figlio Achille: «Aggredito dalla polizia mi hanno perforato un timpano» - #Costacurta #figlio… - AzeglioS : @FBiasin Achille Costacurta Vs La grammatica -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Costacurta

, figlio dell'ex giocatore del Milan Billye dell'attrice Martina Colombari, si è lanciato in un duro attacco sui social network contro gli agenti di polizia che, stando ...Spiacevole disavventura per, figlio di Billye Martina Colombari. Il 16enne ha pubblicato sui social dei video e dei durissimi attacchi alla Polizia a seguito di un'aggressione subita. L'accaduto ...Achille Costacurta, figlio dell'ex difensore del Milan ha pubblicato sul suo profilo una pesante denuncia contro la polizia. Ecco cosa è successo.Accuse gravi alla polizia da parte di Achille, il figlio 16enne di Billy Costacurta e Martina Colombari. Il giovane, figlio dell’ex difensore del Milan e della showgirl ex Miss Italia, ha pubblicato s ...