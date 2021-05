Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 08:15 (Di martedì 11 maggio 2021) Viabilità 11 MAGGIO 2021 ORE 8:05 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. IN ENTRATA A Roma TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E TOMBA DI NERONE. SULLA COLOMBO, PER INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE; RIPERCUSSIONI SU VIA DI MALAFEDE PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA COLOMBO. UNO SGUARDO AI CANTIERI SULLA PROVINCIALE 38 BORGO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 8:05 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. IN ENTRATA ATROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E TOMBA DI NERONE. SULLA COLOMBO, PER INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO LA CAPITALE; RIPERCUSSIONI SU VIA DI MALAFEDE PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA COLOMBO. UNO SGUARDO AI CANTIERI SULLA PROVINCIALE 38 BORGO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Multe Ztl: come fare ricorso ... secondo alcuni giudici, non può firmare il sindaco ma il dirigente preposto alla viabilità. ... Secondo il giudice di Pace di Roma [1] , tali situazioni legittimano l'automobilista a fare ricorso, a ...

