Udinese, ag. Okaka: “Contro un Napoli così in forma non sarà facile. De Paul al centro del mercato, merita una piazza importante” (Di martedì 11 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto ai microfoni Carlo Okaka, fratello e agente di Stefano Okaka. Di seguito sono riportate le sue parole: “Udinese appagata? Sarebbe l’ultima cosa da fare quando si fa questo sport. I ragazzi vogliono massimizzare la stagione, stasera sarà una bellissima partita anche perché l’Udinese ha dimostrato di poter essere una squadra con una classifica migliore. Ovvio che con un Napoli così in forma non sarà facile. Juventus? Questo ultimamente caratterizza le gare dell’Udinese. I ragazzi giocano un calcio eccezionale, rischi di vincere a Milano Contro il Milan e Contro la Juve. Ci sono ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto ai microfoni Carlo, fratello e agente di Stefano. Di seguito sono riportate le sue parole: “appagata? Sarebbe l’ultima cosa da fare quando si fa questo sport. I ragazzi vogliono massimizzare la stagione, staserauna bellissima partita anche perché l’ha dimostrato di poter essere una squadra con una classifica migliore. Ovvio che con uninnon. Juventus? Questo ultimamente caratterizza le gare dell’. I ragazzi giocano un calcio eccezionale, rischi di vincere a Milanoil Milan ela Juve. Ci sono ...

Advertising

Tuttonapoli__ : ?? Ag. #Okaka: 'Dura con un #Napoli così in forma, ma #Udinese non appagata e ha perso tanti punti” - cn1926it : #Okaka, l’agente: “#DePaul il migliore dell’Udinese! Col #Napoli non sarà facile” - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: OKAKA - L'agente: 'Stefano è da Nazionale, Napoli-Udinese sarà una bellissima partita' - napolimagazine : OKAKA - L'agente: 'Stefano è da Nazionale, Napoli-Udinese sarà una bellissima partita' - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Okaka, il fratello-agente: 'Stefano sarebbe essenziale per la #Nazionale! #Udinese non appagata, spes… -