Toto allenatori Juve: esonero di Pirlo prossimo, Tudor possibile traghettatore (Di martedì 11 maggio 2021) Il destino di Andrea Pirlo sembra segnato. Il tecnico bianconero, a quanto si apprende, attende soltanto la comunicazione dell’esonero da parte della Juventus. La notizia può giungere in qualsiasi momento. Il Milan ha frantumato i sogni Champions di Madama anche se in modo non definitivo. “Continuerò a portare avanti il mio lavoro finché mi sarà consentito” ha precisato Pirlo. “Avevo in testa un progetto diverso, ho cercato di lavorare su certi principi ma poi mi sono dovuto anche adattare a cose che sono successe. Pensavo di averne una diversa… ma questo ho a disposizione e con questo devo lavorare”. La Juve è finita fuori dalle favolose quattro, è quinta a -3 da Atalanta e Milan, -1 dal Napoli. Inoltre è in svantaggio con tutte le concorrenti nel bilancio della classifica avulsa in caso di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021) Il destino di Andreasembra segnato. Il tecnico bianconero, a quanto si apprende, attende soltanto la comunicazione dell’da parte dellantus. La notizia può giungere in qualsiasi momento. Il Milan ha frantumato i sogni Champions di Madama anche se in modo non definitivo. “Continuerò a portare avanti il mio lavoro finché mi sarà consentito” ha precisato. “Avevo in testa un progetto diverso, ho cercato di lavorare su certi principi ma poi mi sono dovuto anche adattare a cose che sono successe. Pensavo di averne una diversa… ma questo ho a disposizione e con questo devo lavorare”. Laè finita fuori dalle favolose quattro, è quinta a -3 da Atalanta e Milan, -1 dal Napoli. Inoltre è in svantaggio con tutte le concorrenti nel bilancio della classifica avulsa in caso di ...

Advertising

cherchezlafame : @PescaraCalcio Non era facile riuscire a retrocedere in un campionato così mediocre, quasi come centrare i play off… - lallascat : RT @LFootball_: ?? Con il campionato di #SerieAFemminile che sta per terminare e in attesa dei verdetti del campo si scalda il toto panchine… - tonicasubtonica : RT @LFootball_: ?? Con il campionato di #SerieAFemminile che sta per terminare e in attesa dei verdetti del campo si scalda il toto panchine… - LFootball_ : ?? Con il campionato di #SerieAFemminile che sta per terminare e in attesa dei verdetti del campo si scalda il toto… - ilnapolionline : ESCLUSIVA - Carmine Russo (ex arbitro): “La rete annullata ad Osimhen? L’errore è stato di Fabbri. Non mi piace il… -