Striscia di Gaza | continua l’escalation di scontri

(Di martedì 11 maggio 2021) Non si placano glinella, lanciati 250 razzi da, Israele colpisce 140 obiettivi: gli Usa molto preoccupati per la situazione Nelladiglihanno raggiunti un livello quasi mai visto prima. La battaglia in un dei territori più caldi del mondo ha ripreso vigore con un’escalation senza precedenti che rischia di sfociare in un conflitto ancora più ampio. I continui attacchi I lanci sono proseguiti anche stamane, con un attacco ad Ashkelon. La aviazione israeliana ha colpito 140 obiettivi militari a. Fonti palestinesi riferiscono che si sono avuti almeno 20 morti e decine di feriti. I combattimenti iniziati ieri fra Hamas ed Israele sono stati chiamati dall’esercito israeliano ‘Operazione Guardiano delle Mura’. Lo ...

ilpost : Lunedì pomeriggio fra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza sono iniziate nuove violenze inn… - ilpost : #Israele ha attaccato la Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi di #Hamas su #Gerusalemme, deciso dopo gl… - ilpost : L'esercito israeliano ha attaccato la Striscia di Gaza in risposta a un precedente lancio di razzi su Gerusalemme d… - infoitinterno : Israele, lanciate decine di razzi dalla Striscia di Gaza: colpite Ashdod e Ashkelon

E' sempre allerta in Israele per il lancio di razzi dalladi. Dopo i circa 250 missili di questa notte, secondo il sito israeliano di notizie Ynet continuano i lanci e sono scattate le ..."L'Italia ribadisce la sua preoccupazione per l'escalation di attacchi e violenze in particolare a Gerusalemme Est e nelladie chiede che cessi immediatamente. L'Italia condanna fermamente i lanci di razzi daverso il territorio di Israele e ritiene che non siano giustificabili in alcuna circostanza". ...I morti palestinesi sono una trentina, dopo il lancio di 200 razzi nella notte Hamas e la Jihad hanno aumentato i raid ..."L'Italia ribadisce la sua preoccupazione per l'escalation di attacchi e violenze in particolare a Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza e chiede che cessi immediatamente. L'Italia condanna fermame ...