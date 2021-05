SSC Tuatara | incidente per l’auto dei record

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SSC Tuatara

Tom's Hardware Italia

Dalle foto pubblicate su The Drive.com, lasembra aver riportato gravi conseguenze. Il fondatore del marchio americano Jerod Shelby è però intervenuto sminuendo l'accaduto, affermando che ...La hypercarha fatto notizia lo scorso anno per aver tentato di stabilire un nuovo record di velocità limitato alle auto prodotte in serie, un punteggio che tuttavia è stato successivamente messo in ...E’ da non credere quanto successo nello Utah, lo scorso 13 aprile, quando una Scc Tuatara, l’auto di produzione più veloce al mondo, è stata coinvolta in un incidente mentre veniva ...Tuatara, la hypercar da record, è stata coinvolta in un brutale incidente e per qualche periodo sicuramente resterà fuori dai giochi; chi proverà a battere il suo record?