Riforma Pensioni 2021 news: Quota 41 diventa ufficiale? (Di martedì 11 maggio 2021) Il tema della Riforma Pensioni 2021 ha tenuto banco nelle ultime settimane, complici i sindacati che hanno pressato affinché il Governo trovasse una soluzione immediata per il dopo Quota 100 che sarà cancellata con la fine del 2021. Di proposte ne sono state fatte tante ma il Governo ha preso tempo, impegnato a lavorare su un altro importante fronte ovvero quello della pandemia. E così le settimane sono passate e niente è accaduto. Adesso però qualcosa sembrerebbe poter cambiare. A quanto pare infatti il Governo sarebbe intenzionato a ascoltare le richieste dei sindacati che avevano proposto la Quota 41 per andare anticipatamente in pensione. Sarebbe questa allora la soluzione ufficiale per il dopo Quota 100? Vediamo quelli che sono stati gli ultimi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 maggio 2021) Il tema dellaha tenuto banco nelle ultime settimane, complici i sindacati che hanno pressato affinché il Governo trovasse una soluzione immediata per il dopo100 che sarà cancellata con la fine del. Di proposte ne sono state fatte tante ma il Governo ha preso tempo, impegnato a lavorare su un altro importante fronte ovvero quello della pandemia. E così le settimane sono passate e niente è accaduto. Adesso però qualcosa sembrerebbe poter cambiare. A quanto pare infatti il Governo sarebbe intenzionato a ascoltare le richieste dei sindacati che avevano proposto la41 per andare anticipatamente in pensione. Sarebbe questa allora la soluzioneper il dopo100? Vediamo quelli che sono stati gli ultimi ...

Advertising

Michele_ds95 : Per riaprire i lavori per la riforma delle #pensioni, @cgilnazionale @CislNazionale e @UILofficial hanno lanciato l… - TrendOnline : Cosa si nasconde dietro al dibattito aperto in queste settimane sulla riforma delle #pensioni. La volontà del Gover… - pier_molinengo : Cosa si nasconde dietro al dibattito aperto in queste settimane sulla riforma delle #pensioni. La volontà del Gover… - TrendOnline : Via alla #riforma #pensioni, Quota 42 e uscita a 62 anni - lrspcs : Recovery, i paletti di Bruxelles su pensioni, giustizia e Pa: 'L’Italia faccia le riforme”. Chissà perché non accen… -