OPPO Watch in Italia con in omaggio le cuffie wireless Enco W11 (Di martedì 11 maggio 2021) In seguito al grande successo riscontrato lo scorso anno, OPPO Watch torna disponibile in Italia nella versione con cinturino da 46mm, nella colorazione Black ed al prezzo di 299,90 euro. Lo smartWatch si può acquistare presso i migliori negozi di elettronica e su Amazon con un’interessante novità: l’azienda cinese con sede a Dongguan ha proposto un’imperdibile campagna promozionale, che consente, fino al prossimo 30 maggio, a tutti coloro che acquisteranno OPPO Watch di ricevere in omaggio gli auricolari true wireless OPPO Enco W11, dal valore commerciale di 39,90 euro. Stando a quanto dichiarato da Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, l’ecosistema ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) In seguito al grande successo riscontrato lo scorso anno,torna disponibile innella versione con cinturino da 46mm, nella colorazione Black ed al prezzo di 299,90 euro. Lo smartsi può acquistare presso i migliori negozi di elettronica e su Amazon con un’interessante novità: l’azienda cinese con sede a Dongguan ha proposto un’imperdibile campagna promozionale, che consente, fino al prossimo 30 maggio, a tutti coloro che acquisterannodi ricevere ingli auricolari trueW11, dal valore commerciale di 39,90 euro. Stando a quanto dichiarato da Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer, l’ecosistema ...

Advertising

DigitalkPR : Oppo Watch disponibile in Italia (e regala gli auricolari Enco W11) - fottolesoglie : Ho restituito l'oppo watch e preso un fitbit. Best acquisto ever. Allego il quadrante più bello di tutti - Ucciucci73 : OPPO WATCH è nuovamente disponibile in Italia e regala ENCO W11 - SocialandTech : OPPO WATCH è nuovamente disponibile in Italia e regala ENCO W11 - - infoitscienza : OPPO Watch 46mm torna in Italia con super OMAGGIO -