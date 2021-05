'Open day' per i vaccini in Lazio e Sicilia. e altre Regioni potrebbero seguire l'esempio (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - In Campania un primo esperimento è stato fatto a Caserta e sarà replicato. La Sicilia lo ha già lanciato per gli over 50 e nel week end la 'prova del fuoco' è prevista nel Lazio, questa volta per gli over 40. Sono gli 'Open day' dei vaccini, le giornate dedicate alle somministrazioni anche senza prenotazione, principalmente con AstraZeneca, per dare ancora più slancio alla campagna di immunizzazione che sembra già dare buoni frutti. Molte Regioni ci stanno già pensando e ieri a rilanciare l'idea era stato lo stesso detto Guido Rasi, consigliere del commissario straordinario per l'emergenza Covid che ha parlato degli Open day come "formule nuove per offrire lo 'scudo' anti-Covid con schemi diversi rispetto a quelli seguiti finora". Proposta che prevede da giugno vaccinazioni con ... Leggi su agi (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - In Campania un primo esperimento è stato fatto a Caserta e sarà replicato. Lalo ha già lanciato per gli over 50 e nel week end la 'prova del fuoco' è prevista nel, questa volta per gli over 40. Sono gli 'day' dei, le giornate dedicate alle somministrazioni anche senza prenotazione, principalmente con AstraZeneca, per dare ancora più slancio alla campagna di immunizzazione che sembra già dare buoni frutti. Molteci stanno già pensando e ieri a rilanciare l'idea era stato lo stesso detto Guido Rasi, consigliere del commissario straordinario per l'emergenza Covid che ha parlato degliday come "formule nuove per offrire lo 'scudo' anti-Covid con schemi diversi rispetto a quelli seguiti finora". Proposta che prevede da giugno vaccinazioni con ...

Advertising

UniLUISS : Giovedì 20 maggio, si tiene il Virtual Open Day del Master in Giornalismo e Comunicazione multimediale. Ospiti… - cranfan84 : Mi camuffo per partecipare all'open day vaccinale del prossimo fine settimana. - infoitinterno : ULTIM'ORA Lazio – Open Day AstraZeneca, con ticket virtuale per gli over 40 | - infoitinterno : ++Regione Lazio: “Il 15 e 16 maggio open day vaccini AstraZeneca per over40. Nelle prossime ore comunicheremo dove” - sulsitodisimone : 'Open day' per i vaccini in Lazio e Sicilia. e altre Regioni potrebbero seguire l'esempio -