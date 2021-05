Movimento Donne di Confartigianato Bergamo, Messina Moretti confermata presidente (Di martedì 11 maggio 2021) Rinnovate le cariche del “Movimento Donne Impresa” di Confartigianato Imprese Bergamo. Rita Messina Moretti, imprenditrice nel settore della conservazione e restauro di beni culturali, che col marito Antonio gestisce l’azienda “Moretti Restauri” di Torre Boldone, è stata confermata alla presidenza del “Movimento Donne Impresa” di Confartigianato Imprese Bergamo, che si occupa di promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile. L’elezione del nuovo direttivo, che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni, è avvenuta lunedì 10 maggio nella sede di Confartigianato Bergamo. Ad avere diritto di voto sono state tutte le Donne d’impresa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Rinnovate le cariche del “Impresa” diImprese. Rita, imprenditrice nel settore della conservazione e restauro di beni culturali, che col marito Antonio gestisce l’azienda “Restauri” di Torre Boldone, è stataalla presidenza del “Impresa” diImprese, che si occupa di promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile. L’elezione del nuovo direttivo, che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni, è avvenuta lunedì 10 maggio nella sede di. Ad avere diritto di voto sono state tutte led’impresa ...

