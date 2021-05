Martina Miliddi e Raffaele Renda si frequentano? Lei replica in modo ambiguo – VIDEO (Di martedì 11 maggio 2021) Le dinamiche “gossip” sia dentro che fuori la Scuola di Amici 20 hanno sempre interessato e da qualche tempo non mancano le indiscrezioni sul rapporto esistente tra Martina Miliddi e Raffaele Renda. La storia tra la ballerina e Aka7even è ormai giunta al capolinea ma nella scuola Martina ammise un interesse anche per Raffaele che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 maggio 2021) Le dinamiche “gossip” sia dentro che fuori la Scuola di Amici 20 hanno sempre interessato e da qualche tempo non mancano le indiscrezioni sul rapporto esistente tra. La storia tra la ballerina e Aka7even è ormai giunta al capolinea ma nella scuolaammise un interesse anche perche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GiuseppeporroIt : Amici 20, Raffale e Martina Miliddi si stanno frequentando? La risposta di lei spiazza (VIDEO) #Amici20… - aidualc0 : I due boomer hanno una cosa in comune, martina Belen miliddi #tommaleo - DayaneStan : @Senzanomeconlak Martina Miliddi che passa da Aka a Focu meu come se niente fosse è semplicemente una regina - blogtivvu : Martina Miliddi e Raffaele Renda si frequentano? Lei replica in modo ambiguo #amici20 #amemici20 - nominoistefy : RT @esseofi: IL MODO IN CUI MARTINA MILIDDI SFAMA IL GOSSIP ITALIANO -