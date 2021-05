La rivincita delle «ugly shoes»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) Ammettiamolo, negli ultimi mesi hanno sconfitto le reginette indiscusse della scarpiera: sandali svettanti e aggraziate décolletée sono state accantonate senza tanti complimenti a favore di modelli che fino a poco tempo fa erano riservati ad occasioni che di glamourous hanno ben poco, dal giardinaggio alle passeggiate in campagna. Se sfoggiati in pubblico, causavano il levarsi del sopracciglio in segno di disappunto mentre ora fanno girare la testa per il motivo opposto. Tra le shape più gettonate dai trendsetter, spiccano zoccoli gommosi che ricordano le calzature dei Puffi, infradito con le zeppe tornate direttamente dai primi Anni 2000, sandali da trekking con tanto di chiusura in velcro e, last out not least, slides con suola a carroarmato.