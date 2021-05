Internazionali Roma, tutti gli italiani in campo oggi (11 maggio). Programma, orari, ordine di gioco (Di martedì 11 maggio 2021) Terza giornata degli Internazionali d’Italia che si colorerà parecchio di azzurro. Dopo i sei nostri rappresentanti di lunedì, quest’oggi scenderanno in campo altri cinque italiani, tre nel tabellone maschile e due in quello femminile. Martina Trevisan avrà l’onore di aprire il Programma nel campo centrale contro la kazaka Yaroslava Shvedova. Partita alla portata della toscana, con la sua avversaria che non ha ancora vinto un match in singolare nel 2021. Dopo di lei toccherà a Matteo Berrettini: il finalista di Madrid debutta nel torneo di casa contro un avversario ostico come Nikoloz Basilashvili. Grandstand che vedrà invece protagonista Lorenzo Sonego contro Gael Monfils, ancora senza vittorie dal ritorno in campo dopo la prima ondata di Covid-19. Il ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Terza giornata deglid’Italia che si colorerà parecchio di azzurro. Dopo i sei nostri rappresentanti di lunedì, quest’scenderanno inaltri cinque, tre nel tabellone maschile e due in quello femminile. Martina Trevisan avrà l’onore di aprire ilnelcentrale contro la kazaka Yaroslava Shvedova. Partita alla portata della toscana, con la sua avversaria che non ha ancora vinto un match in singolare nel 2021. Dopo di lei toccherà a Matteo Berrettini: il finalista di Madrid debutta nel torneo di casa contro un avversario ostico come Nikoloz Basilashvili. Grandstand che vedrà invece protagonista Lorenzo Sonego contro Gael Monfils, ancora senza vittorie dal ritorno indopo la prima ondata di Covid-19. Il ...

