I candidati a sindaco di Roma che contattano Welcome To Favelas (Di martedì 11 maggio 2021) L’importante è che se magna. L’assurda denuncia arriva dall’arcinota pagina Instagram (e non solo) Welcome to Favelas che ha – di fatto – denunciato una tendenza politica molto in voga negli ultimi tempi. Gli amministratori della pagina (che ha oltre un milione di follower su IG e oltre 300mila seguaci su Telegram) hanno raccontato di aver ricevuto richieste da parte di alcuni candidati a sindaco a Roma che, attraverso i propri uffici stampa, hanno provato a chiedere spazio per parlare della situazione della capitale. Insomma, una sorta di spin-off della campagna elettorale, a costo zero. LEGGI ANCHE > Attenzione a dire che un «partito di Fedez» avrebbe il 17% «Alcuni candidati a sindaco di Roma ci hanno contattato, tramite i loro addetti stampa, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 maggio 2021) L’importante è che se magna. L’assurda denuncia arriva dall’arcinota pagina Instagram (e non solo)toche ha – di fatto – denunciato una tendenza politica molto in voga negli ultimi tempi. Gli amministratori della pagina (che ha oltre un milione di follower su IG e oltre 300mila seguaci su Telegram) hanno raccontato di aver ricevuto richieste da parte di alcuniche, attraverso i propri uffici stampa, hanno provato a chiedere spazio per parlare della situazione della capitale. Insomma, una sorta di spin-off della campagna elettorale, a costo zero. LEGGI ANCHE > Attenzione a dire che un «partito di Fedez» avrebbe il 17% «Alcunidici hanno contattato, tramite i loro addetti stampa, ...

Advertising

MatteoRichetti : Ma se le primarie sono davvero una competizione aperta e decisa dagli elettori, come mai Letta e Boccia parlano di… - borghi_claudio : @enzo2308 @4everAnnina @olindocervi E sono davvero tanti. Gente che ci sostiene dalla prima ora e non ha mai protes… - psikonerd : Ma veramente i futuri candidati a sindaco di Roma hanno organizzato live con Er Faina? ???????? - marcoregni : RT @A_NMorelli: Le condizioni per l'alleanza poste dai #5stelle sono chiare, non capisco di cosa si meraviglino i dem: i 5stelle scelgono i… - giornalettismo : Alcuni candidati a sindaco di #Roma hanno contattato la pagina #WelcometoFavelas (e non solo) per intervenire sulla… -