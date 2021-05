Festa della mamma, bimbi malati ricevono una sorpresa in ospedale (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’Associazione per il Bambino In ospedale, ABIO Napoli, in occasione della Festa della mamma, ha organizzato una maniFestazione per salutare i bambini ricoverati all’ospedale Santobono e per fare gli auguri alle loro mamme. La Festa si è svolta a distanza, nel cortile esterno del Santobono, i volontari hanno fatto un breve spettacolo per i piccoli pazienti affacciati alle finestre dei reparti. Con la partecipazione della Casper Animation, i volontari hanno invaso l’esterno dell’ospedale con la loro allegria, con mascotte dei Super Pigiamini, bolle di sapone giganti, palloncini colorati e tanta musica. Nei primi istanti i volontari non erano in grado di sapere se il loro messaggio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’Associazione per il Bambino In, ABIO Napoli, in occasione, ha organizzato una manizione per salutare i bambini ricoverati all’Santobono e per fare gli auguri alle loro mamme. Lasi è svolta a distanza, nel cortile esterno del Santobono, i volontari hanno fatto un breve spettacolo per i piccoli pazienti affacciati alle finestre dei reparti. Con la partecipazioneCasper Animation, i volontari hanno invaso l’esterno dell’con la loro allegria, con mascotte dei Super Pigiamini, bolle di sapone giganti, palloncini colorati e tanta musica. Nei primi istanti i volontari non erano in grado di sapere se il loro messaggio ...

