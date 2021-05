Ennesimo ricovero per Silvio Berlusconi, tra due giorni l’udienza di Ruby Ter (Di martedì 11 maggio 2021) Ancora un altro ricovero per Silvio Berlusconi, ancora un atro rinvio per il filone senese del processo Ruby Ter Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti post Covid. Il leader di Forza Italia aveva lasciato la struttura ospedaliera appena il primo maggio scorso. Tra due giorni Berlusconi dovrebbe prendere parte all’udienza del filone senese del processo Ruby Ter, rinviato per ben 7 volte da quando il pm Valentina Magnini ha richiesto la condanna. I vari rinvii del processo senese Ruby Ter E’ ormai un anno che viene rinviato il filone senese del processo Ruby Ter che vede Silvio ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021) Ancora un altroper, ancora un atro rinvio per il filone senese del processoTerè nuovamente ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti post Covid. Il leader di Forza Italia aveva lasciato la struttura ospedaliera appena il primo maggio scorso. Tra duedovrebbe prendere parte aldel filone senese del processoTer, rinviato per ben 7 volte da quando il pm Valentina Magnini ha richiesto la condanna. I vari rinvii del processo seneseTer E’ ormai un anno che viene rinviato il filone senese del processoTer che vede...

Advertising

talismanogiada : RT @Jpp692: Dopo l'ennesimo ricovero al San Raffaele, laurea ad honorem in Giusprudenza per il dott. Zangrillo #Berlusconi - PaolaAguggia : L' ennesimo ricovero farsa di Berlusconi. Un' indecenza - Il Fatto Quotidiano - Jpp692 : Dopo l'ennesimo ricovero al San Raffaele, laurea ad honorem in Giusprudenza per il dott. Zangrillo #Berlusconi -