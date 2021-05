Eleonora Giorgi pazza per I Lunatici, chiama in diretta il nuovo programma notturno di Rai2 (Di martedì 11 maggio 2021) Sorpresa per I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio: mentre i due erano in diretta su Rai2 (qui su RaiPlay), che da qualche settimana dalla mezzanotte e mezza alle due circa manda in onda parte della trasmissione che conducono su Rai Radio2 (in diretta radio dalla mezzanotte alle sei dal lunedì al venerdì notte) come una ascoltatrice qualsiasi, prenotandosi allo 063131 per dire la sua, è intervenuta Eleonora Giorgi. “Al telefono c’è Eleonora”, hanno detto i due ignari, solo dopo qualche secondo Arduini e Di Ciancio ne hanno riconosciuto la voce e a quel punto la Giorgi è stata un fiume in piena: “Sono tante notti che provo a chiamarvi, ma non riesco mai a prendere la linea. Questo programma è stupendo, voglio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Sorpresa per IRoberto Arduini e Andrea Di Ciancio: mentre i due erano insu(qui su RaiPlay), che da qualche settimana dalla mezzanotte e mezza alle due circa manda in onda parte della trasmissione che conducono su Rai Radio2 (inradio dalla mezzanotte alle sei dal lunedì al venerdì notte) come una ascoltatrice qualsiasi, prenotandosi allo 063131 per dire la sua, è intervenuta. “Al telefono c’è”, hanno detto i due ignari, solo dopo qualche secondo Arduini e Di Ciancio ne hanno riconosciuto la voce e a quel punto laè stata un fiume in piena: “Sono tante notti che provo arvi, ma non riesco mai a prendere la linea. Questoè stupendo, voglio ...

