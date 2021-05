Chef Rubio senza freni | dopo Brumotti tocca a Salvini | insulti sui social

(Di martedì 11 maggio 2021)insulta suianche Matteo: il popolare personaggio non si ferma più. Il leader della Lega pubblica tutto Matteo, nel bene e nel male, fa sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

rubio_chef : Cari servi di @GEDIspa: @LaStampa @repubblica @tpi @fattoquotidiano @Agenzia_Ansa @Adnkronos @ilfoglio_it… - rubio_chef : Finzione Vs Realtà - rubio_chef : Secondo @Radio1Rai questi infanti trucidati dai droni @Leonardo_IT sarebbero i miliziani di Hamas. Il problema è ch… - MariellaLoi : 'Devi morire', 'Figlio di p...'. Insulti choc a Salvini pure da Chef Rubio - - Sinistr86938241 : @teddi28 @rubio_chef Perché, crede in Dio? -

Ultime Notizie dalla rete : Chef Rubio

Il Tempo

Tra i tanti messaggi non catalogabili tra i complimenti, per usare un eufemismo, sotto il post di Matteo Salvini è spuntato anche quello di, all'anagrafe Gabriele Rubini. L'ex unto e ...- - > Leggi Anche Brumotti aggredito dagli spacciatori,lo attacca: 'Infame, poche te ne hanno date' - - > Leggi Anche Pisa, Brumotti minacciato dai pusher mentre documentava lo spaccio in ...Il tweet di Salvini sulla situazione tra Israele e Palestina, ha fatto arrabbiare molti, anche chef Rubio, perchè? Clicca qui!Matteo Salvini nel mirino degli hater per il messaggio rivolto ad Israele dopo i fatti avvenuti nello scontro con la Palestina. "Il mio pensiero ...