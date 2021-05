Catanzaro, avviso di conclusione indagini per 85 persone: c’è anche Lorenzo Cesa, accusato di associazione a delinquere (Di martedì 11 maggio 2021) La Procura di Catanzaro ha chiuso l’inchiesta “Basso Profilo” che a gennaio aveva portato all’arresto dell’assessore calabrese al Bilancio Francesco Talarico, all’epoca finito ai domiciliari e oggi costretto all’obbligo di dimora a Lamezia Terme da dove continua a partecipare alle attività della giunta regionale di centrodestra. Sono 85, complessivamente, gli indagati ai quali il procuratore Nicola Gratteri e i pm Paolo Sirleo e Veronica Calcagno hanno notificato l’avviso di conclusione indagini. Tra questi c’è pure l’ex segretario dell’Udc Lorenzo Cesa accusato di associazione a delinquere così come Talarico, Tommaso e Saverio Brutto (padre e figlio consiglieri comunali di Catanzaro e Simeri Crichi), il maresciallo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) La Procura diha chiuso l’inchiesta “Basso Profilo” che a gennaio aveva portato all’arresto dell’assessore calabrese al Bilancio Francesco Talarico, all’epoca finito ai domiciliari e oggi costretto all’obbligo di dimora a Lamezia Terme da dove continua a partecipare alle attività della giunta regionale di centrodestra. Sono 85, complessivamente, gli indagati ai quali il procuratore Nicola Gratteri e i pm Paolo Sirleo e Veronica Calcagno hanno notificato l’di. Tra questi c’è pure l’ex segretario dell’Udcdicosì come Talarico, Tommaso e Saverio Brutto (padre e figlio consiglieri comunali die Simeri Crichi), il maresciallo ...

fattoquotidiano : Catanzaro, avviso di conclusione indagini per 85 persone: c’è anche Lorenzo Cesa, accusato di associazione a delinq… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Catanzaro, avviso di conclusione indagini per 85 persone: c’è anche Lorenzo Cesa, accusato di associazione a delinquer… - albertocaldana : RT @fattoquotidiano: Catanzaro, avviso di conclusione indagini per 85 persone: c’è anche Lorenzo Cesa, accusato di associazione a delinquer… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Catanzaro, avviso di conclusione indagini per 85 persone: c’è anche Lorenzo Cesa, accusato di associazione a delinquer… - Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: Catanzaro, avviso di conclusione indagini per 85 persone: c’è anche Lorenzo Cesa, accusato di associazione a delinquer… -