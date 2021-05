Advertising

zazoomblog : Cataldi tocca a te: titolare dopo sei mesi per riprendersi la Lazio - #Cataldi #tocca #titolare #riprendersi -

Ultime Notizie dalla rete : Cataldi tocca

La Gazzetta dello Sport

Nel campionato post - lockdownha avuto tutto un altro rendimento, come l'intera Lazio. Ma nel suo caso l'infortunio subito nella prima partita dopo la sospensione (quella con l'Atalanta), ...In medianaa Bakayoko con Demme che riposa Udinese, problemi in difesa per Gotti Bianconeri ... Per sostituire il 'Sergente' Inzaghi pensa aParma, Pellè e Brunetta in corsia di sorpasso ...La sconfitta con la Fiorentina sa di sentenza. La Champions ora è diventata davvero una chimera, ma il diktat per la Lazio deve essere di non perdere la testa perché il calcio negli anni passati ha ri ...Decide la doppietta di Vlahovic: l'attaccante serbo della Fiorentina, classe 2000, tocca 21 reti in campionato chiudendo praticamente le possibilità alla Lazio di approdare alla ...