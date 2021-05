Addio Whatsapp: ecco perchè non funzionerà più l’app (Di martedì 11 maggio 2021) C’è da stare attenti ai nostri modelli di Iphone e Android, non avranno più l’accesso a Whatsapp. Tre telefoni cellulari tenuti in mano (GettyImages)Le novità nel mondo tecnologico non hanno limiti. Proprio come quello che sta succedendo con gli aggiornamenti di Whatsapp che, essendo molto avanzati, non sono sopportati da tutti gli smartphone. Basta controllare, esiste una lista che comprende una decina di marche. Senza allarmismi, si potrebbero cambiare modelli acquistandoli, oppure sono disponibili altre applicazioni di messaggistica. Quindi, niente allarmismi, non è del tutto un Addio, ma solo un arrivederci con i vecchi contatti in rubrica. Cosa sta succedendo fra Iphone, Android e Whatsapp Il logo di Whatsapp con le emoticon in sottofondo (WebSource)In questi ultimi anni le ... Leggi su kronic (Di martedì 11 maggio 2021) C’è da stare attenti ai nostri modelli di Iphone e Android, non avranno più l’accesso a. Tre telefoni cellulari tenuti in mano (GettyImages)Le novità nel mondo tecnologico non hanno limiti. Proprio come quello che sta succedendo con gli aggiornamenti diche, essendo molto avanzati, non sono sopportati da tutti gli smartphone. Basta controllare, esiste una lista che comprende una decina di marche. Senza allarmismi, si potrebbero cambiare modelli acquistandoli, oppure sono disponibili altre applicazioni di messaggistica. Quindi, niente allarmismi, non è del tutto un, ma solo un arrivederci con i vecchi contatti in rubrica. Cosa sta succedendo fra Iphone, Android eIl logo dicon le emoticon in sottofondo (WebSource)In questi ultimi anni le ...

