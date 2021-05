Uomini e Donne oggi: la scelta di Samantha Curcio, che stupisce tutti (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel pomeriggio di lunedì, il pubblico di Canale 5 assiterà al momento speciale della tronista, che mette in scena una situazione mai accaduta prima nel programma L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel pomeriggio di lunedì, il pubblico di Canale 5 assiterà al momento speciale della tronista, che mette in scena una situazione mai accaduta prima nel programma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - poliziadistato : #8maggio Giornata mondiale #CroceRossa e #MezzalunaRossa Insieme, specialmente nell'ultimo anno segnato dal… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - Fedewendy46 : @_sunflower98__ Già, ma anche lì perde a mani basse. GLI UOMINI E LE DONNE SONO UGUALI vs SONO FIGLIO DI MIO PADRE… - Astrocolo : Ora sono pronti per uomini e donne trono over -