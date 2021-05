Un posto al sole, le trame ufficiali di Venerdì 14 Maggio 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) L’episodio di UPAS che andrà in onda Venerdì 14 Maggio 2021 è il 5.695° e fa parte del blocco numero 1.139 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Bruno De Paola. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D’Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le anticipazioni ufficiali! Mentre Ferri sembra sempre più vicino alla disfatta, Pietro Abbate medita una nuova strategia. Franco, intanto, si mette sulle tracce di Starace. Renato, preoccupato per la situazione sentimentale di Niko, tenterà di scuoterlo dal suo torpore. Jimmy (Gennaro De Simone) racconta a Giulia (Marina Tagliaferri) e Niko (Luca Turco) del viaggio a Berlino, mentre Renato (Marzio Honorato), alle prese col ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) L’episodio di UPAS che andrà in onda14è il 5.695° e fa parte del blocco numero 1.139 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Bruno De Paola. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D’Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco le anticipazioni! Mentre Ferri sembra sempre più vicino alla disfatta, Pietro Abbate medita una nuova strategia. Franco, intanto, si mette sulle tracce di Starace. Renato, preoccupato per la situazione sentimentale di Niko, tenterà di scuoterlo dal suo torpore. Jimmy (Gennaro De Simone) racconta a Giulia (Marina Tagliaferri) e Niko (Luca Turco) del viaggio a Berlino, mentre Renato (Marzio Honorato), alle prese col ...

Advertising

barbara75toud : RT @GabriellaBargh1: MA XKE'? COME SI FA ABBANDONARE IL PROPRIO CANE DOPO 14 ANNI?? IN QUEL CANILE POI. ANCH'IO PREGO X UNA MAMMA CHE APRA… - Lucrezia_lu00 : RT @GabriellaBargh1: MA XKE'? COME SI FA ABBANDONARE IL PROPRIO CANE DOPO 14 ANNI?? IN QUEL CANILE POI. ANCH'IO PREGO X UNA MAMMA CHE APRA… - rsa666381 : RT @GabriellaBargh1: MA XKE'? COME SI FA ABBANDONARE IL PROPRIO CANE DOPO 14 ANNI?? IN QUEL CANILE POI. ANCH'IO PREGO X UNA MAMMA CHE APRA… - quicomandoio : RT @GabriellaBargh1: MA XKE'? COME SI FA ABBANDONARE IL PROPRIO CANE DOPO 14 ANNI?? IN QUEL CANILE POI. ANCH'IO PREGO X UNA MAMMA CHE APRA… - Nicolet84520681 : RT @GabriellaBargh1: MA XKE'? COME SI FA ABBANDONARE IL PROPRIO CANE DOPO 14 ANNI?? IN QUEL CANILE POI. ANCH'IO PREGO X UNA MAMMA CHE APRA… -