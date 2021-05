«Tre piani» di Nanni Moretti uscirà (finalmente) al cinema il 23 settembre (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarebbe dovuto uscire al cinema nel 2020 e presentato, secondo qualcuno, al Festival di Cannes dello scorso anno, ma Tre piani è andato incontro allo stesso destino di molti altri titoli bloccati dalla pandemia, costretti o a essere rimandati o essere distribuiti in streaming. Nanni Moretti, un regista che ha sempre creduto nella sala e nella sua capacità espressiva, allo streaming, però, non ha mai pensato, al punto da aspettare più di un anno e mezzo prima di annunciare l’uscita del suo tredicesimo film, il primo tratto da un soggetto non scritto da lui: Tre piani uscirà, infatti, 23 settembre 2021 dopo due tentativi (il 23 aprile 2020 e il 14 gennaio 2021) non andati a segno. Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarebbe dovuto uscire al cinema nel 2020 e presentato, secondo qualcuno, al Festival di Cannes dello scorso anno, ma Tre piani è andato incontro allo stesso destino di molti altri titoli bloccati dalla pandemia, costretti o a essere rimandati o essere distribuiti in streaming. Nanni Moretti, un regista che ha sempre creduto nella sala e nella sua capacità espressiva, allo streaming, però, non ha mai pensato, al punto da aspettare più di un anno e mezzo prima di annunciare l’uscita del suo tredicesimo film, il primo tratto da un soggetto non scritto da lui: Tre piani uscirà, infatti, 23 settembre 2021 dopo due tentativi (il 23 aprile 2020 e il 14 gennaio 2021) non andati a segno.

Advertising

longtake_it : #TrePiani di #NanniMoretti al cinema dal 23 settembre - MarioManca : #Trepiani di Nanni Moretti uscirà (finalmente) al cinema il 23 settembre - rossanagiuda : RT @ziogregorin_: Tre Piani di Nanni Moretti uscirà in Italia il 23 settembre e in Francia il 27 ottobre. Ce l'abbiamo fatta. https://t.c… - Lucrezi97533276 : Nanni Moretti torna al cinema, 'Tre piani' in sala il 23 settembre - nientepopcorn : #ProssimamenteAlCinema ?? #NanniMoretti ha annunciato la data di uscita nelle sale del suo nuovo film #TrePiani:… -