Superlega | da oggi possibili indagini su Juve | Barça e Real

(Di lunedì 10 maggio 2021) A partire da, ogni giorno sarà quello buono per l’apertura del procedimento disciplinare da parte della UEFA nei confronti dintus,Madrid e Barcellona in relazione al caso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, ricordando che Nyon minaccia la squalifica dei tre club: uno o due anni fuori dalle coppe. Dall’altra parte L'articolo

... 'il mondo del calcio ha raggiunto la soglia dei 5 miliardi di indebitamento, dobbiamo ... Sulla: 'Chi non rispetta i principi a cui bisogna ispirarsi. Sono principi semplici, affermati ...Dala Disciplinare UEFA è pronta ad aprire un'inchiesta su Juve, Real Madrid e Barcellona: le tre squadre fanno parte dellaCome riporta La Gazzetta dello Sport, in settimana - daogni giorno è buono - si aprirà il procedimento disciplinare Uefa verso Juve, Real e Barcellona, club che fanno ancora parte ...Altro che guerra dei mondi, altro che ritorsioni della Uefa per la vicenda Superlega. E una soluzione alternativa Ronaldo andrà comunque a trovarla, considerando tutti quei dubbi che comunque aveva ...Gabriele Gravina, numero uno della Figc e membro dell'Esecutivo Uefa, auspica che sulla vicenda Superlega si arrivi alla pace fra i vertici del calcio europeo e le tre società, Barcellona ...