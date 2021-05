Sinner a Roma per sognare in grande e sulla fidanzata | “Stiamo bene”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’azzurro ha superato il primo turno degli Internazionali diJannikha fatto oggi il suo esordio al Foro italico, battendo al primo turno degli Internazionali dibattendo per 6 – 2, 6 – 4 il francese Ugo Humbert. L’azzurro è uno degli astri nascenti del tennis: a 19 anni ha conquistato tutti oscurando anche un po’ il numero 9 al mondo Matteo Berrettini (ieri in finale a Madrid). A “Gazzetta dello Sport”, si è raccontato parlando anche del suo rapporto con le pressioni: “Ho sempre detto che un giocatore la pressione se la mette da solo, se vuole ottenere risultati importanti. Io sono solo all’inizio, ogni partita che vinco o perdo mi serve per imparare qualcosa. Certo, è impossibile chiedere a un giocatore di 19 anni di avere l’esperienza dei giocatori più forti del mondo. Soprattutto, non si può giudicarlo da un solo ...