Salvini: "Sostenere Calenda a Roma? No, uniti con il centrodestra" (Di lunedì 10 maggio 2021) "Decideremo presto, ora le priorità sono lavoro, riaperture ed economia per tutto il resto c'è tempo". Così Matteo Salvini al termine di un incontro con la delegazione della Lega al governo ha risposto a proposito del candidato del centrodestra a Roma dopo l'annuncio delle candidatura di Pd e M5s. Sosterrebbe Calenda?, hanno chiesto al segretario della Lega. "Un candidato della sinistra? Tutto è possibile, anche che gli alieni sbarchino stanotte sulla terra", ha ironizzato Salvini. Per cui la priorità rimane andare avanti con le riaperture, a partire dall'eliminazione del coprifuoco serale alle 22. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) "Decideremo presto, ora le priorità sono lavoro, riaperture ed economia per tutto il resto c'è tempo". Così Matteoal termine di un incontro con la delegazione della Lega al governo ha risposto a proposito del candidato deldopo l'annuncio delle candidatura di Pd e M5s. Sosterrebbe?, hanno chiesto al segretario della Lega. "Un candidato della sinistra? Tutto è possibile, anche che gli alieni sbarchino stanotte sulla terra", ha ironizzato. Per cui la priorità rimane andare avanti con le riaperture, a partire dall'eliminazione del coprifuoco serale alle 22.

