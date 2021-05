Rosalie Fish | l’atleta che corre per denunciare femminicidi e abusi sulle donne

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 10 maggio 2021) Non corre per una medaglia, né per soldi. Rosalie Fish ha origine native americane e appartiene alla tribù Cwlitz della riserva di Muckleshoot. Studentessa allo Iowa Central Community College, Rosalie ha capito in fretta l’importanza di poter difendere le minoranze e allora eccola, sempre più spesso in gara, col solo obiettivo di accendere i riflettori su un argomento così delicato e importante.