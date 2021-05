Roma, il parcheggio in seconda fila gli costa caro: arrivano i Carabinieri e…lo arrestano. Ecco cosa è successo (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli è costato caro un parcheggio in seconda fila perché lui, un 29enne Romano, dopo aver attirato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, è stato arrestato perché trovato con dosi di cocaina. Leggi anche: Roma: 27enne fa cadere il kebab e viene accoltellato, banale lite si trasforma in tragedia Parcheggia in seconda fila e viene trovato con la cocaina E’ successo ieri pomeriggio, in via del Forte Braschi, dove i militari hanno notato un SUV parcheggiato in seconda fila che ostruiva il transito regolare di altri veicoli e hanno deciso di effettuare delle verifiche. Rintracciato il conducente, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli ètouninperché lui, un 29enneno, dopo aver attirato l’attenzione di una pattuglia deidella StazioneMadonna del Riposo, è stato arrestato perché trovato con dosi di cocaina. Leggi anche:: 27enne fa cadere il kebab e viene accoltellato, banale lite si trasforma in tragedia Parcheggia ine viene trovato con la cocaina E’ieri pomeriggio, in via del Forte Braschi, dove i militari hanno notato un SUV parcheggiato inche ostruiva il transito regolare di altri veicoli e hanno deciso di effettuare delle verifiche. Rintracciato il conducente, i ...

zazoomblog : Roma il parcheggio in seconda fila gli costa caro: arrivano i Carabinieri e…lo arrestano. Ecco cosa è successo -… - FoggiaCittaAper : #10maggio #Puglia #Foggia #Retake opera in tutta Italia, nasce a Roma e permette a gruppi di cittadini, volontari,… - CorriereCitta : Roma, il parcheggio in seconda fila gli costa caro: arrivano i Carabinieri e…lo arrestano. Ecco cosa è successo - dafiumicino : @MauroDeMarco A Roma ormai non esiste più un parcheggio, si sono trasformati in esterni per i ristoranti!! - stefyteto : @GRAB_Roma @ParcoColosseo Bhe certo! Lì è dove sono allocati i frati del Palatino! E loro hanno accesso al loro par… -