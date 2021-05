Rocca Cencia, periferia senza respiro (Di lunedì 10 maggio 2021) Beatrice mi scrive che ci vediamo da Bricofer. Il parcheggio è grande e poi dove ti vuoi incontrare? Non stiamo mica al centro di Roma che i riferimenti sono tutti soggetti da cartolina. A Rocca Cencia non si trovano le fontane barocche o il Colosseo. Qui ci stanno quattro casermoni che non vuole abitare nessuno. Un palazzinaro, uno dei tanti padroni e padroncini del mattone, ha tirato su questi edifici. I poveri si mettono in lista, ma gli basta arrivare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) Beatrice mi scrive che ci vediamo da Bricofer. Il parcheggio è grande e poi dove ti vuoi incontrare? Non stiamo mica al centro di Roma che i riferimenti sono tutti soggetti da cartolina. Anon si trovano le fontane barocche o il Colosseo. Qui ci stanno quattro casermoni che non vuole abitare nessuno. Un palazzinaro, uno dei tanti padroni e padroncini del mattone, ha tirato su questi edifici. I poveri si mettono in lista, ma gli basta arrivare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

