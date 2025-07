Abbronzatura prudente gli italiani preferiscono le protezioni alte

MILANO – In pochi rinunciano all’abbronzatura d’estate, ma l’abitudine degli italiani è ormai a non dimenticar la protezione solare, e anzi a non dimenticare una protezione solare alta. Se si guarda alle vendite di Coop Alleanza 3.0 della scorsa estate (quando nei circa 350 supermercati della cooperativa sono stati venduti oltre 2,6 milioni di prodotti estivi per un valore di 17 milioni di euro) sono state 360 mila le protezioni solari acquistate, di cui quasi 100mila con fattore di protezione alto fino a 50 e 72mila con protezione superiore a 50, mentre 33mila pezzi sono state le protezione per i bambini, 44mila invece le confezioni di fluido latte dopo sole. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Abbronzatura prudente, gli italiani preferiscono le protezioni alte

