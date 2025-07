Via Roosevelt a Carpi riprendono i lavori del cantiere

Da mercoledì 16 luglio, in via Roosevelt riprendono i lavori del cantiere di rigenerazione e desigillazione. In questa prima fase di ripresa, i lavori saranno svolti nel tratto di strada tra via Lago di Bracciano e via Martiri di Fossoli e riguarderanno la messa in quota della cunetta e le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - roosevelt - riprendono - cantiere

I commercianti di via Roosevelt:: "Lavori infiniti" - Sono sul piede di guerra i commercianti di via Roosevelt, interessata da ottobre dal cantiere di riqualificazione per il ‘desealing’ e l’inserimento di ‘rain garden’ (il giardino della pioggia).

Il cantiere della Bretella di Carpi procede regolarmente. A confermarlo è l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Malvezzi che rassicura i cittadini della zona Quattro Pilastri preoccupati perché “da giorni il cantiere della Bretella è fermo a ogni ora del giorno e della Vai su Facebook

Carpi, via Roosevelt: riprendono i lavori del cantiere; Via Roosevelt: completata la variante al progetto, riprendono i lavori. Conclusione annunciata in autunno; Gli studenti del Meucci, Marwa, Sabrina e Mattia ambasciatori all’Onu.

Via Roosevelt, riprendono i lavori del cantiere - Il Comune di Carpi con una nota annuncia che “da mercoledì 16 luglio, in via Roosevelt riprendono i lavori del cantiere di rigenerazione e desigillazione. Lo riporta temponews.it

Carpi, cantiere infinito in via Roosevelt. Il Comune ammette: 'Errori della direzione lavori' - La Provincia: Il cantiere era sospeso dal 26 maggio, proprio per consentire il perfezionamento di alcune quote di progetto e l’elaborazione di una perizia di variante ... Da lapressa.it