Weekend in musica al Bourbon Street nel cuore antico di Napoli

Un nuovo fine settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Venerd√¨ 18 luglio, protagonista il PAD Trio.¬†Start ore 22.00. Mentre sabato 19 luglio arrivano i True Blues.¬†Start ore 22.30. Info & prenotazioni al 338 8253756. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: musica - bourbon - street - cuore

Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street - Nuova settimana all'insegna della buona musica e delle celebrazioni della Giornata Internazionale del Jazz al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.

Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street - Nuova settimana all'insegna della buona musica e delle celebrazioni della Giornata Internazionale del Jazz al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.

Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street - Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.

Weekend in musica al Bourbon Street, nel cuore antico di Napoli; Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street; Bourbon Street.

Bourbon Street - RSI - Bourbon Street si trova nel cuore dell'antico Quartiere Francese a New Orleans, Lousiana. Scrive rsi.ch

"Bourbon Street" ecco la vera musica di New Orleans - la Nazione - vedrà protagonisti i Bourbon Street Revue ed è in programma questa sera alle 21,15 in piazza Vittorio ... Segnala lanazione.it