La Luna bacia Saturno tra il 15 e il 16 luglio | a che ora vederli e come riconoscere il pianeta

La seconda congiunzione astrale di luglio è un bellissimo bacio tra la Luna e il "Signore degli Anelli" Saturno. I due corpi celesti si incontreranno stanotte nel cielo orientale. Ecco a che ora vedere il fenomeno astronomico e come riconoscere il pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

24 maggio 2025: Luna e Saturno in Ariete plasmano sfide e opportunità per ogni segno - L’oroscopo del 24 maggio si presenta con un cielo di forti movimenti astrali: la Luna esce dall’Ariete nel tardo pomeriggio e percorre il suo cammino verso il Toro, mentre Saturno in Ariete si fa sentire con intensità .

