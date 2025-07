Tentato omicidio a Monte Sant' Angelo due 20enni in carcere in attesa di udienza di convalida | Siamo estranei

Sono in carcere, in attesa di udienza di convalida, i due giovani di Monte Sant’Angelo accusati del tentato omicidio del 50enne Luciano Bisceglia, operatore ecologico del posto, ferito con un colpo di arma da fuoco in volto e ricoverato a ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, dove è stato sottoposto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Tentato omicidio a colpi di accetta, 31enne patteggia cinque anni - Ha patteggiato cinque anni il 31enne accusato di tentato omicidio per aver colpito con un’accetta un conoscente durante una serata in compagnia.

La lite tra coinquiline sfocia in tentato omicidio: 30enne colpita in faccia con un coltello - Firenze, 5 maggio 2025 – Una lite tra coinquiline  degenerata e sfociata in tentato omicidio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio, la polizia è intervenuta in via del Sodo, tra zona Castello e Rifredi, dove è stato segnalato un pesante litigio per motivi di convivenza in un appartamento.

L’ex capo della Curva Sud rossonera Luca Lucci ai magistrati: “Non c’entro col tentato omicidio di Anghinelli, e non sono il capo di un’associazione a delinquere” - Milano, 9 maggio 2025 – "Non sono io il mandante di quel tentato omicidio". Ha continuato a parlare nell' aula bunker, a porte chiuse, difendendosi dalle accuse, come aveva fatto nelle precedenti due udienze, Luca Lucci, il capo della curva Sud milanista in carcere dal 30 settembre e uno degli imputati nel processo abbreviato, con più filoni, scaturito dalla maxi inchiesta milanese sulle curve di San Siro.

Tentato omicidio a Monte Sant’Angelo: uomo colpito al volto da un colpo di pistola - È in corso un’indagine per tentato omicidio a Monte Sat'Angelo, dove la scorsa notte un uomo del posto, classe 1975, è stato ferito gravemente con un colpo di arma da fuoco ... Secondo msn.com

Svolta nelle indagini sulla sparatoria a Monte Sant’Angelo: fermati due giovani per tentato omicidio - MONTE SANT'ANGELO – C’è una svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, in cui è rimasto gravemente ferito Luciano Bisceglia, operatore ecologico 50enne del post ... Segnala giornaledipuglia.com