“Davanti alle ingiustizie, che feriscono l’ordine sociale, non cedete alla tentazione di pensare che il male possa averla vinta”. Così Papa Leone questa mattina nell’omelia per la speciale Messa che ha riservato ai Carabinieri nella loro stazione di Castel Gandolfo. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone ai Carabinieri: “Non cedete al male”

Papa Leone XIV ha celebrato oggi la messa per i Carabinieri a Castel Gandolfo; nell'omelia, Leone XIV ha detto loro: «Di fronte alle ingiustizie che feriscono l'ordine sociale, non cedete alla tentazione di pensare che il male possa prevalere».? Dott. George Vai su X

