Firenze si china su un tombino e scappa | trovati hashish e coltello sotto una grata in Piazza Stazione

Arrestato a Firenze un 41enne gambiano per detenzione di droga ai fini di spaccio: trovato con hashish e coltello durante un controllo in piazza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Firenze, si china su un tombino e scappa: trovati hashish e coltello sotto una grata in Piazza Stazione

In questa notizia si parla di: firenze - hashish - coltello - piazza

Firenze, arrestato 21enne con hashish e anfetamine: la droga nascosta in casa tra scarpe e barattoli - A Firenze, un giovane di 21 anni è stato arrestato per spaccio di droga. Trovati hashish e anfetamine nella sua camera da letto.

Firenze: sorpreso a spacciare hashish e cocaina all’Isolotto. 19enne arrestato - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 19enne tunisino perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti L'articolo Firenze: sorpreso a spacciare hashish e cocaina all’Isolotto.

Firenze, tenta di scappare dai giardini con hashish e 600 euro in tasca: arrestato 20enne per spaccio - Un 20enne tunisino è stato arrestato a Firenze per detenzione di hashish. Gli agenti lo hanno fermato nei giardini mentre tentava di fuggire.

? Controlli straordinari alle Cascine: arrestato un 27enne di origine nigeriana trovato con della sostanza stupefacente. È stato fermato dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine nel Piazzale Thomas Jefferson. I poliziotti hanno rivenuto addosso all’uomo Vai su Facebook

Firenze, si china su un tombino e scappa: trovati hashish e coltello sotto una grata in Piazza Stazione; Nasconde la droga in un tombino; Hashish nascosto sotto un tombino e collanina strappata a un turista: due arresti.

Firenze, si china su un tombino e scappa: trovati hashish e coltello sotto una grata in Piazza Stazione - Arrestato a Firenze un 41enne gambiano per detenzione di droga ai fini di spaccio: trovato con hashish e coltello durante un controllo in piazza. Scrive virgilio.it

Hashish nascosto sotto un tombino e collanina strappata a un turista: due arresti - In manette un 41enne sorpreso con droga e coltello in piazza Stazione e un 19enne accusato di rapina dopo una lite con la fidanzata ... Riporta msn.com