Scopri come Max Angioni è passato dalle prime barzellette a scuola ai successi di Zelig, Italia’s Got Talent e LOL, diventando uno dei comici più amati in Italia. Max Angioni: il talento che esplode sul palco. Oggi lo vediamo far ridere milioni di persone con una battuta o uno sguardo, ma la strada di Max Angioni verso la comicità non è nata per caso. Nato a Como nel 1990, Max era già un vero intrattenitore ai tempi della scuola: compagni piegati in due dalle risate, insegnanti divertiti ma un po’ esasperati, e una passione che bruciava forte. Dopo il liceo, invece di scegliere un percorso “sicuro”, decide di inseguire il suo sogno a occhi aperti: si forma al Teatro in Centro e poi approda all’Accademia del Comico di Milano. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Max Angioni, Curiosità: Ecco Perchè E’ Diventato Famoso!