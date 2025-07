Dazi allarme Bce L’Ue prepara la risposta a Trump

L'UE prepara la risposta a Donald Trump sulla questione dei dazi. Servizio di Chiara Placenti TG2000.

Dazi Trump, l’Ue prepara contromisure: l’elenco di prodotti colpiti e quali prezzi potrebbero aumentare - L'Ue prepara le contromisure nel caso in cui i negoziati con Trump sui dazi non dovessero andare a buon fine.

Dazi, la Cina apre a piccole esenzioni ma si prepara «agli scenari peggiori» - «Non è in corso nessuna consultazione o negoziato sui dazi». Lo aveva detto giovedì, lo ha ribadito ieri il portavoce del ministero degli esteri cinese.

Dazi, Ue prepara risposta a tariffe Usa, lista da €100 mld per colpire carni bovine, merluzzo dell’Alaska, suv, Boeing, bourbon, acciaio e prodotti chimici - L’Ue ha stilato una lista di prodotti in risposta ai dazi imposti da Trump. Nel frattempo, Bruxelles annuncia ricorso alla Wto contro le tariffe Usa La Commissione Europea ha presentato una nuova lista di controdazi per un valore complessivo di 100 miliardi di euro, destinata a entrare in vig

L'Ue affina la lista dei controdazi agli Usa da 72 miliardi: ci sono le carni, i Suv, il bourbon - Tajani: accelerare su intesa su dazi, incertezza crea difficoltà ; Dazi Trump, cos’è il bazooka economico europeo mai usato finora; Dazi, la risposta Ue a Trump: meccanismo anti-coercizione e pacchetto da 72 miliardi, ecco le armi contro gli Usa.

Dazi Trump, Ue risponde con lista contro-tariffe da 72 mld: bourbon e suv compresi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Trump, Ue risponde con lista contro- Come scrive tg24.sky.it

Cos’è il ‘bazooka’: l’arma che l’Ue può usare contro i dazi di Trump - L’Ue ha tempo fino al 1° agosto per definire la strategia di risposta ai dazi al 30% annunciati da Trump. Riporta fanpage.it