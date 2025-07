Vado a fare il leader nella casa | Il big di Uomini e Donne pronto per il Grande Fratello

L'ex personaggio di Uomini e Donne vuole entrare nella Casa del Grande Fratello. Cosa lo rende un candidato perfetto. Chi sarĂ il prossimo volto del Grande Fratello? Preparati a scoprire un nome che farĂ discutere. Le voci corrono e i riflettori si accendono su Mario Cusitore, ex protagonista di Uomini e Donne, pronto a lanciarsi nella Casa piĂą spiata d'Italia. L'idea non è solo un rumor: lui stesso ha spiegato perchĂ© il Grande Fratello sarebbe la scelta perfetta. Nessuna esitazione, ha detto che preferirebbe il GF all'Isola dei Famosi, certo di poter vestire i panni del leader grazie alla sua esperienza sportiva.

