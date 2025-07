Il barone Ara Darzi rapinato a Capri ladri rubano l' orologio da 200 mila euro e scappano in motoscafo

Rapina a Capri: rubato un orologio da 200mila euro al barone Ara Darzi. Indagini in corso, caccia ai due ladri fuggiti via mare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il barone Ara Darzi rapinato a Capri, ladri rubano l'orologio da 200 mila euro e scappano in motoscafo

