Le differenze nel modo in cui uomini e donne vivono amore e comportamenti sessuali hanno radici profonde, e un recente studio pubblicato su Neuroscience News getta nuova luce su come gli ormoni plasmino queste dinamiche. La ricerca, condotta da esperti della University of California, San Francisco, evidenzia il ruolo cruciale degli ormoni steroidei, come estrogeni e testosterone, nel modulare i comportamenti legati all'attrazione e al desiderio, svelando meccanismi neurologici distinti tra i sessi. Secondo lo studio, gli estrogeni, predominanti nelle donne, non solo regolano i cicli riproduttivi, ma influenzano anche le aree cerebrali legate alle emozioni e alla motivazione sessuale.

Lui cerca il fuoco, lei il nido? La colpa è di quattro ormoni impazziti (e nessuno ve l'aveva detto così)