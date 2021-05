Rigore negato al Benevento | l’ira dei Mastella | “Draghi riferisca in Parlamento”

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 maggio 2021) Anche isi sono scagliati contro l’arbitro Mazzoleni, addetto al VAR per la partita trae Cagliari che ha richiamato l’arbitro Doveri portando all’annullamento delconcesso ai padroni di casa mentre gli ospiti erano avanti 2-1. L’errore arbitrale finirà addirittura in. “Presenterò, domani, una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Mario, come titolare dello sport, anche se la delega è affidata ad un Sottosegretario, per chiedere di riferire, al, sulla strana vicenda della presenza dell’arbitro di calcio Mazzoleni, sia a Napoli che a”, ha tuonato la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo, moglie del sindaco diClemente. “In ...