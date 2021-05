Riforma Giustizia, Pomicino: 'C'è una minoranza attiva di procuratori in questo Paese che fa cose intollerabili' (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Parlamento ritrovi il suo ruolo per la Riforma della Giustizia. Gli unici impunibili in Italia sono i procuratori' ha detto l'ex esponente Dc a ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Parlamento ritrovi il suo ruolo per ladella. Gli unici impunibili in Italia sono i' ha detto l'ex esponente Dc a ...

Advertising

Linkiesta : La ministra Cartabia apre il cantiere della giustizia - matteosalvinimi : #Salvini: Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della giustizia. Per questo stiamo organizzan… - BentivogliMarco : i referendum per su cui sta lavorando il @PartitoRadicale di @opusturco mi sembrano un bel terreno di iniziativa pe… - RistagnoAnna : RT @Linkiesta: La ministra Cartabia apre il cantiere della giustizia - NicolaCavalier2 : RT @Enrico__Costa: Oggi incontreremo la Ministra Cartabia e capiremo le sue proposte sulla riforma della giustizia. Non accetteremo accordi… -